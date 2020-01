La crainte du coronavirus gagne le Luxembourg

C'est un réflexe plutôt légitime et pourtant «exagéré», de l'aveu même des pharmaciens du pays sollicités par L'essentiel. Depuis quelques jours et l'avancée du coronavirus, de nombreux patients et clients se sont rendus dans les pharmacies pour se renseigner déjà, mais aussi et surtout pour acheter des masques de protection. À la pharmacie du Kirchberg, où se croisent riverains et travailleurs internationaux, «tout est déjà vendu».

«Nous avons vendu 45 masques individuels à 3 euros la pièce, et dix paquets qui contiennent 50 masques. Certains demandent aussi des masques plus avancés, avec filtres, nous en avons vendu deux paquets de 54 euros, avec 20 masques à l'intérieur», détaille Michael Jacoby, pharmacien. C'est bien plus que les ventes enregistrées en temps normal sur ce genre de produits. Les commandes sont passées malgré quelques difficultés à joindre les grossistes, submergés. Et les stocks ne seront pas réapprovisionnés avant la fin de semaine.

«Ne pas rentrer dans la psychose»

Même timing du côté de la pharmacie Gillain, à Dudelange, également en rupture. «Des clients s'inquiètent parce qu'ils prévoient de partir en vacances en Asie, d'autres sont hypocondriaques. Mais il ne faut pas rentrer dans la psychose, Ebola était beaucoup plus à craindre», glisse Philippe Bernard, assistant au sein de l'officine.

«On constate le phénomène à chaque épidémie ces dernières années, c'est la panique mais il ne faut pas exagérer. Parfois même, en discutant, des clients reviennent sur leur décision et ne trouvent plus forcément nécessaire d'acheter le masque», relativise Michael Jacoby. Et même si le Luxembourg reste vigilant, le risque d'importation du virus est passé de «très faible» à «faible à modéré», selon le ministère de la Santé.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)