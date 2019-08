L'autoroute A7 en travaux jusqu'à lundi

L'Administration des Ponts et Chaussées informe que l'autoroute A7 entre les échangeurs Lorentzweiler et Mierscherbierg sera fermée dans les deux sens de ce vendredi 20h à lundi 6h environ. Cela pour permettre le renouvellement de la couche de roulement.

Les bretelles d'accès de l'échangeur Mierschberbierg et de l'échangeur Mersch vers la jonction Grünewald de l'A7, celles de l'échangeur Lorentzweiler et Schoenfels vers Ettelbrück via l'A7 seront également fermées à la circulation.

Le trafic en provenance d’Ettelbrück et en direction de la jonction Grünewald via l’autoroute A7 est dévié à partir de l’échangeur Mierscherbierg via la N7 (Mersch) jusqu’à l’échangeur Lorentzweiler de nouveau sur l’A7. Le trafic en provenance de la jonction Grünewald et en direction d’Ettelbrück via l’autoroute A7 est dévié à partir de l’échangeur Lorentzweiler via la N7 (Mersch) jusqu’à l’échangeur Mierscherbierg de nouveau sur l’A7.

(mme/L'essentiel)