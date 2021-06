«Avec la reprise de nos anciens horaires, on va enfin recommencer à se coucher tard!», sourit Gabriel Boisante, patron des restaurants et bars Amore, Bazaar, Urban, Paname et Mamacita au Luxembourg. Dès dimanche, l'horeca a de nouveau le droit d'ouvrir jusqu'à 1h, au lieu de 22h, et le couvre-feu est levé. Un retour à la normale d'avant-Covid qui fait plaisir. «En un an et demi, on a pris un peu de poids et on sera fatigués au début, le métier de barman est physique. Mais on est tellement contents!», s'enthousiasme Ejup Abdili, à la tête du Konrad, Steiler et Lady Jane.

Avec les nouvelles mesures, des tables jusqu'à dix seront autorisées en terrasse sans test. À l'intérieur, les restaurateurs peuvent garder leurs tables jusqu'à quatre, mais dorénavant sans test, ou passer à dix, mais avec CovidCheck ou test sur place. Ejup Abdili aura une nouvelle carte de menu pour le Steiler, mais garde ses tables de quatre à l'intérieur. «Les tests semaient trop de confusion chez nos clients et prenaient du temps», estime-t-il. Gabriel Boisante, lui, passera à dix. «Les réservations affluent déjà pour des groupes de six ou huit, les clients ont envie de venir nombreux».

Comme Raquel, 28 ans, qui sera au rendez-vous dimanche avec ses amis. «Il ne manque plus que la réouverture des boîtes de nuit!», s'exclame la jeune femme.

(L'essentiel/Séverine Goffin)