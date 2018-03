Le 12 février dernier, un chauffeur de bus de la capitale avait été victime de coups suite à une altercation avec un usager. Ce type d'agression demeure heureusement assez rare. D'après les statistiques fournies par la ville de Luxembourg, six atteintes physiques ont été répertoriées en 2017 et cinq en 2016. En 2018, quatre ont déjà été enregistrées.



En réalité, les agressions verbales sont plus nombreuses (29 en 2017, 35 en 2016). En cas de danger, un chauffeur peut déclencher une alarme, ce qui permet au poste de commande du Service des autobus de la ville (SAV) d'entendre tout ce qui se passe à l'intérieur du véhicule et d'appeler la police.





«Les caméras demeurent la vraie solution»

Côté solution, le SAV privilégie le renforcement des contrôles, la formation, mais également la vidéosurveillance. «Tous les nouveaux bus seront équipés de caméras», explique la Ville. Un pas déjà franchi dans le sud du pays. Depuis cinq ans, les nouveaux bus TICE ont un système d'enregistrement vidéo. «La pose d'une vitre de protection pour le chauffeur a été expérimentée, mais vite abandonnée. Les caméras demeurent la vraie solution», pense Steve Arendt, ingénieur-directeur au syndicat intercommunal. Principalement verbales, les agressions ont augmenté sur le réseau TICE (sept en 2016, quinze en 2017 et sept en 2018).



Sur le réseau RGTR, dix agressions contre des agents ont été dénombrées en 2017: six menaces (dont deux avec un objet), deux agressions verbales et un cas de violence physique.





(Thomas Holzer/L'essentiel)