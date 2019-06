Grosse intervention de police en cours à Niederkorn

Plusieurs rues sont fermées à la circulation à Niederkorn, dans la commune de Differdange. Ainsi, il est impossible de passer dans les rues des Pommiers et Mathendahl. Si la route de Bascharage reste accessible, l'entrée dans le secteur résidentiel est prohibé.

La raison: une importante opération de police. Selon un journaliste de L'essentiel présent sur place, de nombreux policiers bloquent le passage aux voitures et aux piétons, dans une ambiance très tendue. Les raisons de cette intervention, avec de nombreux policiers sur place, dont certains cagoulés, n'ont pour l'heure pas été révélées et il est impossible de s'approcher des lieux. De plus, les services de secours du 112 sont arrivés sur place vers 13h15.

De leur côté, les CFL indiquent que les trains ne passent plus sur les rails situés à proximité. Le Luxembourg-Pétange parti de la capitale à 12h32 ne va pas au-delà de Differdange.

#CFLINFOS60 Limitation du train RB 6862.

Suite à une intervention des forces de l'ordre en gare de Pétange/Niederkorn, le train RB 6862 (Luxembourg-Pétange, départ 12:32) circule uniquement entre Luxembourg et Differdange. Le train circule avec du retard. — CFLinfos (@CFLinfos) 4 juin 2019

(Nicolas Chauty/L'essentiel/avec JW)