«Nous, nous voyons les gens souffrir du Covid»

L’essentiel: À combien de décès liés au coronavirus avez-vous été confronté en soins intensifs au CHL?

Dr Jean Reuter: Un certain nombre, mais pas beaucoup. Mais il faut savoir que tous les patients ne vont pas en réanimation. Lorsque les médecins savent qu’un patient n’a pas de chances de survie, il n’est pas placé en réa. Car les soins intensifs sont une épreuve traumatisante, dont on met parfois, même jeune, des mois ou des années à se remettre. On ne fait pas souffrir inutilement un patient qui n’a pas les ressources pour résister à cela.

Est-ce lié à l’âge?

Non, il y a des gens qui ont un excellent état général à 82-83 ans et d’autres qui sont grabataires à 70. On prend en compte l’âge physiologique plutôt que l’âge chronologique, car l’âge physiologique est un reflet de l’état de santé général. Beaucoup de gens se demandent si on meurt du Covid ou avec le Covid. La question est-elle justifiée ? Pour moi elle n’est pas pertinente. C’est un peu comme si on disait qu’une personne de 85 ans qui meurt dans un accident de voiture est décédée en raison de sa vieillesse. Chez les personnes âgées, le coronavirus tombe souvent sur un terrain fragile, lié aux nombreuses comorbidités. Il n’empêche, la plupart du temps on ne meurt pas des comorbidités mais d’une insuffisance respiratoire aigue, directement liée à la pneumonie virale dû au coronavirus.

Ces gens seraient-ils forcément décédés à court terme pour d’autres raisons?

Pas forcément. À 85 ans on a souvent bon nombre de comorbidités, mais qui à elles seules ne sont pas forcément létales à court terme. La pneumonie à coronavirus agit en tant que facteur déclenchant à un décès sur un terrain fragile. Il nous est arrivé d’avoir un patient qui a fait un arrêt cardiaque ou un AVC et dont le test Covid s’est avéré positif (NDLR: ils sont alors comptabilisés parmi les décès Covid). Mais c’est plutôt rare, et on pourrait encore débattre si le coronavirus n’était pas à l’origine de ces tableaux clinique.

Le débat sur les causes réelles de la mort qui agite les réseaux sociaux vous paraît-il indécent?

Je m’oppose depuis le début de la pandémie à un certain discours porté par quelques médecins ou chercheurs très médiatisés, surtout en France, qu’on qualifie parfois de «rassuristes». Ces gens qualifient le Covid de grippette, et laissent penser que les médecins et les gouvernements sont trop alarmistes, arguant notamment du fait que les gens meurent le plus souvent à un âge avancé. Mais, nous, nous voyons les gens souffrir, en détresse respiratoire aigue liée au SARS-CoV-2, et ces gens ne sont pas forcément âgés.

Y a-t-il débat entre les médecins?

Je pense que dans la communauté scientifique les «rassuristes» sont très minoritaires, voire inexistants. On les entend quasiment pas au Luxembourg, davantage en France. Il y a des médecins qui aiment bien les plateaux télé et y assurent qu’il n’y a pas de seconde vague, que le virus aurait muté et serait moins létal, que le masque ne sert à rien, qu’il existe des médicaments miracles… Mais la plupart du temps ce sont des médecins qui ne sont (plus) sur le terrain. Le célèbre Professeur Raoult par exemple n’a même pas de service de réanimation dans son IHU (Institut hospitalo-universitaire). Les patients graves, il ne connaît pas. Par ailleurs, avec le recul de la première vague, on a de plus en plus de données issues d’essais thérapeutiques bien menés, qui contredisent cette minorité de médecins que je qualifie d’irresponsables.

On parle aussi du fait que bien des maladies font plus de morts que le Covid…

Le taux de mortalité est en effet bas, mais monte progressivement en fonction de l’âge. Et même chez les jeunes, des formes graves existent. Il faut surtout rappeler que c’est une maladie contagieuse, et que si on est en face d’une progression exponentielle des cas, nos capacités de prise en charge risquent d’être débordées. À ce moment, le taux de mortalité augmentera mécaniquement, faute de prise en charge adéquate.

(Recueilli par Nicolas Martin/L'essentiel)