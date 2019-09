Du nouveau à la patinoire de Kockelscheuer

Accessible aux clubs depuis le début de la semaine, c’est ce dimanche que la patinoire de Kockelscheuer rouvre officiellement ses portes au public. Chaque année, ce sont plus de 125 000 patineurs qui viennent y briser la glace. Pour Lex Fautsch, gérant de la patinoire, la saison s’annonce très prometteuse: «Cette année, il y aura deux grands événements chez les pros dans le hockey sur glace. La première sera une qualification olympique, qui aura lieu en novembre, et la deuxième sera une Coupe du monde pour les juniors et les seniors au printemps».

Pour que les clubs puissent s’exercer quand bon leur semble, le gérant prévoit aussi d’ouvrir la patinoire d’entraînement toute l’année et pas seulement de septembre à avril. Mais l’événement qui fera certainement parler de lui à Kockelscheuer, c'est le tournoi de curling en chaise roulante qui aura lieu au début du mois d'octobre. Une grande première pour le Luxembourg.

«L’année passée, le club de curling a voulu tester ce sport en chaise roulante pour voir si cela fonctionne, vu que la patinoire de curling est équipée pour. Et il s’est avéré que ça a très bien fonctionné et le club a décidé d’organiser en 2019 un tournoi orienté vers les chaises roulantes». Du côté des amateurs, Lex Fautsch partage finalement le besoin de rénover la patinoire publique qui existe depuis plus de 50 ans. Un projet qui débutera aussi prochainement.

(Sara Lima/L'essentiel)