Parkway Drive a enflammé l'Atelier

Avec leurs colonnes de flammes et leurs effets pyrotechniques, les concerts de Parkway Drive rappellent plus les shows de Rammstein que les concerts metalcore de leurs débuts dans de minuscules clubs. La surprise était donc d'autant plus grande, au mois de mars dernier, lorsque les Australiens ont annoncé leur venue dans la très intimiste salle de l'Atelier, au cœur de la capitale luxembourgeoise.

C'est dans une salle à guichet fermé que Parkway Drive, accompagnés de deux avant-groupes, se sont produits lundi soir, rue de Hollerich. Si le public était encore quelque peu éteint lors du passage sur scène des impressionnants Gallois Venom Prison, les Britanniques de Bury Tomorrow ont, dès leur entrée sur scène, fait monter la température d'un cran en communiquant une énergie débordante au public de plus en plus réceptif.

Plus de groove, moins de force

Le ton était donné pour Parkway Drive, qui a dû, pour l'occasion, renoncer à son show pyrotechnique. C'est donc sans fioritures et presque en douceur que les cinq membres du groupe sont montés sur scène pour démarré avec «Wishing Wells», avant de monter en puissance avec des sons plus tonitruants. Le chanteur Winston McCall, qui affichait un large sourire tout au long du concert, semblait manifestement apprécier le contact direct avec ses fans. Un plaisir partagé par un public luxembourgeois qui n'a pas manqué de montrer son enthousiasme, non seulement sur les classiques plus agressifs du groupe, mais également sur les titres aux sonorités rock plus mélodieuses des deux derniers albums.

Le passage du metalcore brut à des hymnes plus mélodiques avec plus de groove et moins de force n'a eu de cesse de diviser la communauté de fans de Parkway Drive depuis des années. Sur scène, ce mélange fonctionne toutefois à merveille. Même le morceau intégralement parlé par McCall «Cemetery Bloom» s'intègre parfaitement dans la setlist, offrant un moment de calme avant la tempête.

Car, malgré un concert un peu court, le groupe a littéralement enflammé le public de l'Atelier avec ses morceaux légendaires «Crushed» et «Bottom Feeder» pour clôturer la soirée. Preuve en est que les Australiens sont capables de mettre le feu, même sans effet pyrotechnique.

(Dustin Mertes/L'essentiel)