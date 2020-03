À la conquête d'Instagram avec leur art XXL

Instagram est LE réseau social de l'image, ce qui le rend justement intéressant pour les peintres. Des artistes comme le Luxembourgeois, Eric Mangen, peuvent y exposer leurs oeuvres, mais également y démontrer la manière de produire leur art. Sur Instagram, on peut l'observer qui taloche de la peinture sur d'immenses toiles, l'étale avec ses mains et la travaille avec un nettoyeur haute pression. On comprend subitement mieux pourquoi ses peintures, nées de cette dynamique, sont si dynamiques.

Sur Instagram, l'art est moins élitiste et plus accessible au grand public qui le consomme sous forme de BD, de photos ou de peintures. C'est pourquoi on y retrouve tous ceux qui façonnent également le monde de l'art en dehors d'Internet. Les musées et les salles de ventes y sont tout aussi présents que les galeristes, qui parcourent le flux d'images, à la recherche de nouveaux talents. D'un autre côté, les artistes gagnent en indépendance et arrivent à faire passer leur art auprès d'un large public, sans passer par une galerie. Pour celui d'Eric Mangen, aucune galerie n'est assez grande. L'artiste compte en effet 5 000 followers sur Instagram.

Mais le réseau social a encore bien plus à offrir. Les artistes y puisent notamment leur inspiration en établissant des contacts avec leurs pairs du monde entier, à l'instar d'Eric Mangen qui entretient une relation professionnelle avec le peintre polonais Rusin Blazej Patryk. C'est en 2018 que Mangen a abordé pour la première fois blazejrusin, son pseudonyme sur Instagram. Avec le temps, les followers sont devenus amis. Leur première rencontre à Luxembourg a débouché sur une première collaboration artistique, dans l'atelier de Mangen, à Bertrange. Son hôte a notamment pu découvrir le format XXL sur lequel le Luxembourgeois a pour habitude de travailler. Et il s'est laissé prendre au jeu. Avec ses propres grands formats, le nombre de followers de blazejrusins a doublé pour grimper à 11.000.

Les deux artistes collaborent régulièrement à la production d'oeuvres communes. Actuellement, ils travaillent dans l'atelier de Bertrange. Patryk fait le travail de fignolage et concocte des motifs complexes sur lesquels Mangen donne libre cours à une explosion de couleurs. Leurs dernières oeuvres made in Luxembourg sont évidemment visibles sur Instagram.

Au Luxembourg, près de 35% des résidents ont un compte Instagram. Tout un chacun qui a la chance de croiser l'une des œuvres d'Eric Mangen, éparpillées dans tout le pays, peut poster une photo sur Instagram à l'aide du hashtag #ericmangen. L'artiste reçoit alors une notification, à laquelle il peut réagir. Cela permet également à l'artiste d'avoir un retour direct de ses followers. Les critiques d'art ne devraient néanmoins pas se limiter à poster de petits cœurs rouges.

(Marlene Brey/L'essentiel)