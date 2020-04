Ils accueillaient des prostituées au Findel

On les avait laissés en décembre dernier avec «du proxénétisme qualifié d'immobilier» dans la commune belge de Messancy. Les voici de retour avec une sentence plus clémente, infligée en appel par le tribunal correctionnel d'Arlon, il y a peu, nous apprend, ce jeudi, L'Avenir Luxembourg.

Domingos Mendes-Rodrigues, 58 ans, et Manuel Leal-Rodrigues, 62 ans, deux personnes de nationalité portugaise, le premier habitant à Lexy en Meurthe-et-Moselle et le second résidant à Lamadeleine au Luxembourg, ont été finalement condamnés à des peines mois lourdes. Quinze mois d’emprisonnement et 32 000€ d’amende pour le premier et à douze mois et 8 000€ pour le second.

Les épouses n'étaient au courant de rien

Le quotidien régional belge nous rappelle que les deux condamnés n'avaient pas hésité à nier les faits, dans un premier temps, en s'inventant des histoires improbables. Selon Domingos Mendes-Rodrigues, l'appartement de Messancy lui permettait de prendre sa douche après des cours de tango, alors que cette partie de l'immeuble était bel et bien un lieu de prostitution avec des chambres séparées et un frigo qui contenait de nombreuses bouteilles de champagne.

Durant plus de deux ans, ils accueillaient, en droite ligne de l'aéroport de Luxembourg, des Sud-Américaines qui selon eux, étaient là «pour faire du tourisme». Tout cela au nez et à la barbe de leurs épouses qui n'étaient bien évidemment au courant de rien du tout.

(L'essentiel)