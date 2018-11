La logistique veut du monde pour se développer

Le secteur de la logistique est en croissance continue au Luxembourg et les entreprises logistiques ont besoin de main-d’œuvre pour faire face à la demande. 12 500 emplois concernent directement le secteur, auxquels il faut encore ajouter 11 000 emplois indirects qui gravitent autour. Le pays a investi massivement dans les infrastructures comme la plateforme multimodale de Bettembourg ou le Cargocenter au Findel, et ces investissements créent des emplois dans le secteur», explique Ronny Wolff, du Cluster for Logistics (C4L).

Le secteur cherche des jobs de manutentionnaire, chauffeur et agent administratif, et tous ces emplois existent à différents niveaux de compétences et de responsabilité. «Nous avons aussi besoin de gens motivés disposant d’un bac qui peuvent intégrer les jobs variés du secteur et qui sont capables de se frayer un chemin vers le haut», estime pour sa part le directeur du C4L, Malik Zeniti. Digitalisation oblige, les compétences en informatique sont très recherchées. Mais il faut aussi des chauffeurs et des dispatcheurs.

