Les chauffeurs de taxis protégés jusque fin 2021

Très lié à l’événementiel, au tourisme et à l’horeca, le secteur des taxis a été fortement impacté par la crise sanitaire. Rassemblements et événements supprimés, transport aérien ralenti et clientèle du soir et de la nuit inexistante à cause du couvre-feu… Les besoins en taxis se sont effondrés, fragilisant les quelque 150 entreprises et les près de 1 000 salariés du secteur.

Afin de protéger les sociétés et leurs salariés, les partenaires sociaux ont signé un plan de maintien dans l’emploi sectoriel, a indiqué ce mercredi, le LCGB, syndicat majoritaire dans le secteur transport.

Ce plan d’une durée de sept mois (1er juin - 31 décembre 2021) prévoit notamment du travail à temps partiel ou du prêt temporaire de main-d’œuvre (sur base du volontariat), du chômage partiel, la possibilité de pause-carrière volontaire (congé sans solde), de préretraite, de non-remplacement des départs ou encore un encouragement à la formation mais enfin et surtout une interdiction de licenciements pour raisons économiques.

(L'essentiel)