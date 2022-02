La bière nationale Bofferding looké Esch2022

Les ingrédients de la bière Bofferding ont pris vie. Sous les crayons de l’artiste luxembourgeois Alain Welter, l’eau, le malt, le houblon et la levure sont devenus les «simply 4 funky ingrédients». Des personnages «cool» et colorés égayent les emballages de la bière nationale. Une collection en édition limitée, présentée mardi, qui scelle le partenariat entre la société de Bascharage et l’événement Esch, Capitale européenne de la culture 2022.

«La bière Bofferding fait partie du patrimoine culturel immatériel du Luxembourg. On existe depuis 250 ans, on participe à tous les événements importants du pays. Et la brasserie étant au sud du pays, il était normal de collaborer avec un projet d’aussi grande envergure», résume Isabelle Lentz, directrice des opérations de la Brasserie nationale.

«Les deux cultures vont ensemble»»

Quelque 1,5 million de sous- bocks sont distribués dans les restaurants et bars partenaires de la brasserie. On retrouvera aussi 15 000 verres collector dans les supermarchés, aux côtés de 6-pack et de bouteilles en verre consignées relookés. «On voulait redynamiser l’image de marque de Bofferding, remettre un coup de peps. C’est aussi une petite révolution, le logo n’ayant pas été modifié depuis une dizaine d’années», souligne Audrey Krawczyk, Brand Manager.

Pour Alain Welter, qui poursuit ainsi sa collaboration fructueuse avec la Brasserie mais aussi Esch2022, «les deux cultures vont ensemble». «Et c’est aussi une bonne manière de montrer mes œuvres. Elles seront dans tous les supermarchés... Je ne m’imaginais pas qu’on les trouve en rayons. D’habitude, on les trouve dans la rue».

(Mathieu Vacon/L'essentiel)