Contern prêt à accueillir le monde de la BD

Des ouvriers installaient des stands et des chapiteaux, ce lundi matin, à Contern. C'est signe que le festival de bande dessinée, grand événement annuel dans la commune, approche à grands pas. La 26e édition aura lieu ce week-end. Les rues seront alors barrées à la circulation et les vaches ne brouteront plus dans le champ à l'entrée, qui sera transformé en parking.

«C'est un événement que l'on attend toujours avec impatience, c'est une fierté pour la commune», indiquait la bourgmestre, Marion Zovilé-Braquet. Les organisateurs, plutôt rassurés par les prévisions météorologiques, qui annoncent un temps plus clément qu'en ce début de semaine, ont insisté sur l'importance des 200 bénévoles, qui «forment les fondations de l'événement», selon Jean-Claude Muller, président de la commission BD.

Des auteurs qui n'ont «pas le melon!»

Le festival sera présidé cette année par le dessinateur et scénariste Pascal Bresson. «Je suis venu une dizaine de fois en tant qu'auteur, c'est un honneur de présider l'événement cette année». À Contern, il apprécie «l'esprit familial et convivial, qui permet de beaucoup échanger avec des gens venus de nombreux pays. On ne retrouve pas cela partout, loin de là». Il dit avoir «fidélisé des lecteurs» au fil des années. Pour l'affiche qu'il a dessinée, il a mis en valeur la forteresse Dräi Eechelen: «C'est un clin d’œil car elle a été conçue par Vauban, comme les remparts de Saint-Malo (en France), la ville dont je suis originaire».

Les auteurs qu'il a invités «n'ont pas le melon!», promet-il. «Il y a un mix entre des Luxembourgeois bien sûr, mais aussi des étrangers, représentant différents styles, y compris un mangaka belge», note Lydia Alegria, secrétaire du festival. Lucian Czuga (Superjhemp), Marc Angel (Den Edouard), Francis Bergèse (Buck Danny) ou encore Pasqual Ferry (Thor) seront présents, parmi la soixantaine d'auteurs présents. Une centaine d'exposants vendront albums et produits dérivés aux amateurs, qui tenteront de compléter leurs collections. Un fan viendra quant à lui présenter une réplique de la voiture de Gaston Lagaffe, qu'il a réalisée lui-même.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)