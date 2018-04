Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

LuxCon Ce week-end, les cosplayers sortiront leurs plus beaux costumes pour la LuxCon au Geesseknäppchen. Ce festival de l’imaginaire, organisé par la Science Fiction & Fantasy Society Luxembourg, avait attiré 5 000 amateurs l’an dernier. Ils profiteront à nouveau de nombreuses animations et rencontres avec des auteurs renommés.

Samedi, de 10h à 1h, et dimanche, de 10h à 18h, au Geesseknäppchen.

Shaka Ponk Annoncé il y a plus d’un an, le «MonkAdelic Tour» de Shaka Ponk fait étape au Galaxie. Avec ces bêtes de scène, qui ont sorti leur sixième album «The Evol’» en novembre dernier, préparez-vous à un live spectaculaire, avec bien sûr quelques prouesses technologiques.

Vendredi, 20h, au Galaxie, à Amnéville.

Entrée: de 39 à 59 euros

Work/Travail/Arbeid Les danseurs de la compagnie Rosas et l'ensemble de musique contemporaine Ictus vont investir le grand hall du Mudam pour le week-end. «Work/Travail/Arbeid» a été élaboré autour de la question: «Que devient une chorégraphie une fois présentée selon les codes d’une exposition?». Le spectacle est donc une adaptation de la pièce «Vortex Temporum». Un atelier de danse attend également le public durant les deux jours, de 15h à 16h.

Samedi et dimanche, de 14h à 19h, au Mudam.

Entrée gratuite.

«Kura» Kura est l’un des DJ les plus en vue des scènes électro-house et EDM. Le Portugais, classé 48e du top 100 DJ Mag en 2016, mettra à l’honneur sa collection de hits.

Samedi, 23h, au Lenox Club, à Luxembourg-Ville.

Entrée: de 15 à 20 euros

«La Lettre de Charb» La KuFa propose une lecture-spectacle de la «Lettre ouverte aux escrocs de l’islamophobie qui font le jeu des racistes», signée Charb. Le dessinateur a fini ce texte juste avant l’attaque contre «Charlie Hebdo», où il a été tué.

Ce vendredi, 20h, à la Kulturfabrik.

Calogero Trois ans après une tournée triomphale, Calogero repart pour un nouveau tour des Zénith. Le chanteur français, dont la pop-rock est toujours aussi populaire, a sorti son septième album studio «Liberté chérie», à la fin de l’été dernier.

Samedi, 20h, au Galaxie, à Amnéville.

Entrée: de 38 à 69 euros.

Felix Jaehn Il y a quatre ans, la carrière de Felix Jaehn explosait grâce à son remix de «Cheerleader» du groupe OMI, en tête des charts de plus de 50 pays. Le jeune DJ et producteur allemand est, aux côtés de Kygo, un des fers de lance de la scène tropical house, proche du courant deep house. L’artiste de 23 ans a récemment sorti un nouveau single, «Cool», avec Marc E. Bassy et le rappeur Gucci Mane.

Vendredi, 22h, à l’Atelier, à Luxembourg-Ville.

Entrée: 27 euros.

(es/L'essentiel)