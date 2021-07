Tessy a célébré son mariage avec Frank ce vendredi

«Une journée absolument magnifique», se réjouit Tessy Antony de Nassau. L'ancienne princesse de Luxembourg s'est mariée ce vendredi avec Frank Floessel, un homme d'affaires suisse, à Zurich.

Coronavirus oblige, les deux tourtereaux se sont dit «oui» en présence de leurs plus proches parents et amis. Après l'arrivée du bébé, et si la situation sanitaire le permet, la famille prévoit une grande cérémonie.

Pour mémoire, Tessy est enceinte de son troisième enfant, un garçon. Ses fils Gabriel (15 ans) et Noah (13 ans) sont nés d'une première union avec le prince Louis. En 2006, Tessy Antony avait ainsi épousé le fils du Grand-Duc Henri. Dix ans plus tard, leur union était arrivée à son terme, se soldant par un divorce prononcé en 2019.

