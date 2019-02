Les comptes de l'État plus que jamais dans le vert

La situation des finances publiques s'est encore améliorée au Luxembourg, a détaillé le ministre des Finances, Pierre Gramegna, en commission des Finances et du budget, vendredi. À 333 millions d'euros fin 2017, l'excédent budgétaire atteignait 773 millions d'euros à la fin de l'année dernière, soit plus du double.

Un constat on ne peut plus positif, dû en grande partie à l'augmentation des recettes. Ainsi, l'Administration centrale a enregistré 18,4 milliards d'euros de recettes en 2018. C'est 10% de plus que l'année précédente. Les dépenses, elles, se chiffrent à 17,6 milliards d'euros, soit une progression de 7,6% par rapport à 2017.

Le ministre Pierre Gramegna s'est donc logiquement montré «confiant sur l’évolution positive du solde de l'Administration centrale». La clôture de l'exercice budgétaire 2018 se fera le 30 avril prochain.

(th/L'essentiel)