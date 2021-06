Des formations high-​​tech pour des métiers d'avenir

Le ministère de l'Éducation nationale lance une campagne destinée à mettre en valeur seize formations professionnelles où la technologie est particulièrement présente: «The future is SMART». Avec des vidéos présentant notamment les lycées, l'environnement en entreprise et des témoignages d'élèves, le but est d'inciter les jeunes à se tourner vers ses formations.

Il s'agit de formations en informatique, mécanique, mécatronique, smart buildings and energies, smart technologies et technique de réfrigération. Aussi bien au niveau DT (diplôme de technicien), DAP (diplôme d'aptitude professionnelle) que CCP (certificat de capacité professionnelle). «Les métiers couverts par la campagne sont en constante évolution et créent de nombreux emplois intéressants et évolutifs. Ce sont les formations en informatique, Smart Technologies et en mécanique d'autos et de motos qui rencontrent le plus de succès auprès des élèves», indique le ministère à «L'essentiel».

86% des jeunes diplômés en mécanique d'autos et de motos et 96% des informaticiens qualifiés trouvent un emploi dans les quatre mois après la fin de leur formation. Le délai d'inscription usuel est fixé au 1er novembre. Il n'a pas encore été décidé si le délai allait être prolongé comme en 2020.

thefutureissmart.men.lu

(Marion Mellinger/L'essentiel)