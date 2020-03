Les frontaliers pourront-​​ils se rendre au bureau?

Alors que la plupart des frontaliers s'interrogent sur les possibilités futures de se rendre au Luxembourg dans un contexte de crise exceptionnel, le Premier ministre luxembourgeois a rassuré lors de son point presse spécial ce jeudi soir. Pour l'heure, aucune mesure n’a été prévue par le gouvernement pour ralentir la venue des frontaliers, suite à l'épidémie coronavirus. «Au total, 70% des personnes qui travaillent dans le secteur médical sont des frontaliers. Donc il faudrait aussi fermer les hôpitaux?», a ironisé le chef du gouvernement, comme pour montrer l'incohérence d'une telle mesure.

Ils sont plus de 200 000 frontaliers à traverser la frontière chaque jour, dont plus de 100 000 Français du Grand Est, la région française classée en «zone à risque internationale». Le ministère de la Santé de Rhénanie-Palatinat a d'ailleurs renvoyés 4 300 frontaliers français de la région chez eux jusqu'à nouvel ordre. Plusieurs entreprises luxembourgeoises ont fait de même par mesure de précaution. La hausse du nombre de cas chaque jour n'élimine pourtant pas la psychose: 587 cas de coronavirus recensés dans le Grand Est, 14 infections en Sarre et deux cas en province de Luxembourg, en Belgique.

Il est à noter que près de 50% des emplois salariés du Luxembourg sont occupés par les frontaliers, selon des chiffres du Statec révélés en juin dernier. Fermer les frontières serait donc très compliqué à fermer pour le pays. Les secteurs les plus prisés par les frontaliers sont principalement l'industrie manufacturière, suivent ensuite le commerce, les services administratifs, la construction, les industries extractives et l'information et communication.

(mm/jg/L'essentiel)