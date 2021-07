La kermesse villageoise prend ses quartiers

Sous ses airs de kermesse de village, la Kiermes am Duerf, dispersée dans une dizaine d'endroits de la capitale, réjouit enfants et adultes chaque jour depuis vendredi. Place de la Constitution, la quinzaine de manèges et stands de confiserie ont attiré la foule hier après-midi par une météo tout estivale. «C'est comme ça tous les jours, note Christian, propriétaire du Dumbo Fly, on sent que les gens veulent sortir et que les enfants ont besoin de retrouver des plaisirs».

Dans la foule, cet habitant de la capitale, père de deux enfants, affirme venir «par tradition familiale», mais aussi «pour voir des gens» et «sentir des odeurs caractéristiques». De son côté, ce papa de trois enfants venu d'Hesperange affirme, lui, «être là par solidarité avec les forains, qui n'ont pas pu vivre normalement depuis plus d'une année». La Kiermes am Duerf est prévue jusqu'au 12 septembre.

(L'essentiel/Jean-François Colin)