De nouvelles primes pour les voitures électriques

Des transports qui rejettent de moins en moins de carbone et qui fonctionnent le plus possible à l'électricité. C'est l'objectif avoué du projet de règlement grand-ducal adopté ce vendredi, en Conseil de gouvernement. Celui-ci crée un nouveau régime d'aides financières pour les véhicules qui n'émettent pas, ou peu, de CO2. Ce nouveau régime doit, conformément au programme du gouvernement, «remplacer le modèle actuel des incitations fiscales par un nouveau modèle de subventions ciblées», indique le gouvernement, dans un communiqué publié vendredi après-midi.

Les vélos aussi



Une prime allant jusqu'à 300 euros ou 25% du prix d'achat sera accordée à l'achat d'un vélo ou d'un pedelec25, un vélo électrique d'une puissance jusqu'à 0,25 kW. Pour en bénéficier, il suffira d'être résidant au Grand-Duché et âgé d'au moins 18 au moment de l'achat. De plus en plus de voitures électriques



En 2017, 1 936 véhicules électriques ou hybrides se sont vendus au Luxembourg. Et, selon les derniers chiffres disponibles, 1 135 ont été vendus lors du premier semestre 2018. Avant la mise en place des abattements fiscaux début 2017, seuls 714 véhicules en 2016 et 565 en 2015, s'étaient vendus.

Concrètement, cette nouvelle aide sera une prime accordée pour l'achat d'un véhicule neuf. Pour une voiture ou une camionnette 100% électrique, elle s'élèvera à 5 000 euros. Les voitures et camionnettes hybrides qui émettent jusqu'à 50 grammes de CO2 par kilomètre rapporteront, elles, 2 500 euros à leur acheteur. Quant aux motos, mobylettes, cyclomoteurs et autres scooters, le montant de la prime pourra aller jusqu'à 25% du prix d'achat, hors TVA, du véhicule, avec un plafond de 500 euros.

Pas les trottinettes

Le gouvernement précise aussi que les voitures et camionnettes roulant à l'aide d'une pile à combustible à hydrogène sont également éligibles pour cette prime. En revanche, pas la peine de demander une prime pour votre trottinette électrique, vous ne l'aurez pas. «Son usage prédominant sur les trottoirs ainsi que l’équipement de la majorité de ces véhicules ne sont pas conformes aux dispositions du code de la route», écrit le gouvernement.

Pour l'instant, la mesure est prise pour une année, et concerne les véhicules neufs mis en circulation au Luxembourg, du 1er janvier au 31 décembre 2019. Le gouvernement étudiera ensuite l'impact de ces primes. Pour en bénéficier, il faudra détenir pendant au moins sept mois un véhicule qui n'a jamais été mis en circulation ailleurs avant. Les personnes physiques ou morales (entreprises...) peuvent prétendre à cette prime. En cas de leasing, l'aide financière pourra être accordée au détenteur du véhicule, si le propriétaire y renonce.

Les demandes pour ces primes pourront se faire auprès de l'Administration de l'environnement qui proposera un formulaire à cet effet dès que le règlement grand-ducal sera publié au Journal officiel. Les aides pourront être demandées à partir de sept mois, après la première immatriculation.

(jw/L'essentiel)