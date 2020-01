Le job d'été, «valorisant pour les jeunes»

Les étudiants jusqu'à 27 ans ont la possibilité de travailler au maximum deux mois pendant les vacances scolaires, lors d'une «occupation d'élève», plus communément appelée «job d'été».

«Ces expériences peuvent être très valorisantes pour les jeunes, surtout si elles sont réalisées dans des secteurs qui touchent à leur formation, en plus de leur apporter leur premier salaire pour subvenir à leurs besoins», explique Steve Colin, éducateur gradué à l'Agence nationale pour l'information des jeunes.

Il n'est pas trop tôt pour postuler

Ces emplois saisonniers doivent figurer sur les CV des étudiants ou jeunes diplômés. «Cela permet de signifier à l'employeur qu'il ont déjà une expérience du monde du travail, savent respecter des horaires et travailler en équipe», complète Laurent Chapelle, le directeur de RH Expert.

La plupart des salariés doivent poser leurs congés avant la fin du mois de mars, mais certaines communes et entreprises sont d'ores et déjà à la recherche de vacataires pour remplacer leurs employés. Il n'est donc pas trop tôt pour envoyer des candidatures. «Il ne faut pas hésiter non plus à envoyer des candidatures spontanées. D'autant plus si le jeune est disponible tôt et longtemps», conclut Laurent Chapelle.

(L'essentiel/ Marion Mellinger)