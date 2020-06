Trois dealers arrêtés dans le quartier de la gare

Mercredi, les députés se sont inquiétés en commission parlementaire du phénomène du trafic de drogue dans le secteur de la gare de Luxembourg. Un problème qui est reparti de plus belle depuis la fin du confinement et qui continue de prendre de l'ampleur. Ce jeudi matin, la police annonce des contrôles, survenus lundi, qui ont permis trois arrestations dans le secteur.

Effectués lundi après-midi place de la Gare, et un peu plus tard sur un quai de la gare de Luxembourg, ces contrôles ciblés ont permis de dénicher plusieurs suspects. Des l'argent, des GSM et de la drogue (héroïne, cocaïne et marijuana) ont été saisies. Et ont permis de lancer une perquisition dans le sud du pays.

Cette perquisition a été fructueuse, puisqu'elle a permis de trouver de l'héroïne, de la cocaïne, de la marijuana, du haschisch et des analgésiques. Plusieurs couteaux et une arme à feu avec des munitions ont aussi été trouvés. Une personne en plus a été arrêtée lors de cette perquisition.

Au final, le procureur a ordonné l'arrestation de trois suspects, qui ont depuis été présentés au juge d'instruction, et la confiscation des objets liés au trafic. La police n'a pas précisé quelles quantités de drogues ont été saisies.

