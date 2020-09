Sauver le climat demande beaucoup «d’imagination»

«L'essentiel»: Qu'est-ce que la transition?

Rob Hopkins (environnementaliste britannique et cofondateur du Réseau des villes en Transition): C'est un mouvement citoyen qui consiste à réimaginer et à reconstruire le monde dans le but de pouvoir vivre avec les ressources d'une seule planète et faire face à l'urgence climatique.

Quel est le niveau actuel d'urgence?

Un niveau sans précédent. Si on veut s'en sortir, les petits pas ne suffiront pas, nous devons être audacieux. Il faut réussir à réduire nos émissions carbone de 10 % par an. Mais d'expérience on ne convainc pas le public par des faits et des chiffres, il faut le rallier à sa cause. Cela étant, ma femme fait partie d'Extinction Rebellion, un mouvement plus contestataire, nous sommes le ying et le yang.

Comment le mouvement de transition convainc-t-il?

En étant positif, à travers des narrations. On montre au citoyen non pas ce qu'il va perdre, mais ce qu'il va gagner. On a tendance à confondre plaisir et bonheur. Si vous réorganisez une ville, vous perdrez peut-être le plaisir que vous apporte votre voiture, mais vous gagnerez le bonheur de circuler plus librement, d'être moins stressé, il y aura plus d'arbres, les oiseaux chanteront plus fort.

Quelle conscience avons-nous du problème?

Une prise de conscience s'opère auprès du public et des politiques. Mais les lobbys qui nous expliquent que la crise n'est pas si grave restent puissants. Nous sommes à une époque où nous aurions le plus besoin de notre imagination et elle est la plus pauvre. Il faut la réactiver.

Quel regard portez-vous sur le Luxembourg?

Je trouve que les initiatives de transition bénéficient d'un fort soutien de l'État au Luxembourg, contrairement au Royaume-Uni qui s'en soucie peu. J'ai été voir la coopérative agroécologique Terra à Eicherfeld, elle a bien grandi, tout comme la géonef à Redange.

