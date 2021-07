La réforme fiscale commence à se préparer

Grand chantier annoncé de l’actuelle législature, la réforme fiscale devra attendre un peu. «Elle n’aura pas lieu avant les élections de 2023, car il y a encore trop d’incertitudes au niveau économique», explique le député André Bauler (DP), président de la commission Finances à la Chambre. Le plus important, selon l’élu libéral, est de «résorber le déficit par la croissance». Ce dernier a atteint 2,5 milliards d’euros en 2020 et s’établira à environ 1,2 milliard cette année.

En attendant, les députés poursuivent les travaux en commission, en auditionnant divers acteurs économiques. «L’idée est de se faire une idée précise du paysage fiscal», glisse André Bauler. La Chambre des fonctionnaires et des employés publics a été entendue lundi, succédant à la Chambre des salariés et à l’Administration des contributions directes. D’autres entretiens, avec notamment le Conseil économique et social, doivent avoir lieu à l’automne, avant un débat plus politique en 2022.

L'opposition lance des pistes, la majorité temporise

«Il faut rester vigilant, il est trop tôt pour faire ce genre de réforme, surtout qu’elle pourrait coûter de l’argent», insiste André Bauler. Gilles Roth (CSV), corapporteur du débat d’orientation sur le sujet, estime au contraire que le gouvernement aurait pu légiférer plus tôt: «Il aurait été possible d’effectuer des adaptations sur la fiscalité avant 2023». Il a d’ailleurs des idées précises: «Nous voulons une réduction des inégalités en faveur des personnes en classe A1, trop fortement imposées, via un crédit d’impôt». Il prône aussi «un allègement de la charge fiscale pour les personnes à revenu moyen» (de 40 000 à 80 000 euros par an), regrettant que «leurs indexations de 2,5% des salaires soient parties pour moitié dans les impôts». Enfin, il demande l’introduction d’une taxe spéculative sur les terrains constructibles non bâtis ou sur les logements inhabités.

La majorité préfère ne pas encore préciser la direction exacte de la réforme, mais avant la crise, Pierre Gramegna (DP), ministre des Finances, avait proposé un barème fiscal unique, sans classe d'impôt, afin de gommer les différences de taux d'imposition en fonction des situations personnelles. Les débats sur ce sujet sensible promettent d’être très animés à partir de la rentrée.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)