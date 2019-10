«Grande réunion familiale» pour le roi Philippe

«L'accueil chaleureux que le Luxembourg nous réserve nous fait l'effet [...] d'une grande réunion familiale» (NDLR: le roi Philippe est le cousin du Grand-Duc Henri). Dans un discours prononcé au dîner de gala organisé au Palais grand-ducal mardi soir, le roi Philippe a tenu à mettre en avant l'accueil convivial qu'il a reçu avec sa femme, la reine Mathilde, dès son arrivée.

En convalescence suite à son opération du genou, la Grande-Duchesse Maria Teresa ne participe pas aux visites du couple royal. Le roi de Belgique lui a d'ailleurs adressé un prompt rétablissement.

L'Europe mentionnée

Lors de son discours, Philippe de Belgique a tenu à évoquer des événements marquants pour les deux nations, le décès du Grand-Duc Jean il y a six mois et de la Grande-Duchesse Joséphine Charlotte. «L’esprit de notre visite est imprégné de leur histoire et de tout ce qu’ils nous ont légué», insiste le roi.

Le roi des Belges a également souligné l'importance de l'Europe pour les deux pays. «Le Luxembourg et la Belgique partagent la conviction que l’Europe a déjà permis de très nombreux progrès dont bénéficient les citoyens européens.» Philippe de Belgique souhaite «donner un nouveau souffle» au projet européen et «identifier de nouvelles ambitions mobilisatrices» pour les jeunes.

Un avis confirmé par le Grand-Duc Henri, qui a également pris la parole pendant cette soirée, «en ces temps de repli et de crispation qui suscitent beaucoup d’inquiétude, il est important que la Belgique et le Luxembourg continuent à défendre ensemble l’approche multilatérale et ses instruments» a-t-il déclaré. Les souverains poursuivront leur visite d'État ce mercredi et jeudi.

