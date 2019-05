Plus de 3 000 coureurs dans la capitale

Malgré le report de l'épreuve de quinze jours suite au deuil national, le DKV Urban Trail a encore réuni plus de 3 000 coureurs et des milliers de spectateurs dimanche sous le soleil dans les rues de la capitale grand-ducale.

En habitué l'Alsacien Samir Baala s'est adjugé pour la troisième fois l'épreuve longue de 34 km (2 h26'20") imité chez les dames par Runa Eglisdottir (2 h 58'). Le Luxembourgeois Jeff Schaack a triomphé sur 27 km (1'51"23). Chez les dames Isabelle Hoffmann et Jessica Schaaf ont terminé côte à côte (2 h 09'34"). Yonas Kinde (1 h 16'53") et Liz Nepper (1 h21'33) ont dominé le 18 km tandis que l'athlète du Fola Max Lallemang a triomphé sur 13 km (49'52").

Les amateurs également de la partie

Comme Jackie Mores (1 h 01'46") coté féminin. «Cela promet pour l'an prochain car tous ceux qui ont du renoncer à cause du report nous ont promis de revenir l'an prochain», a insisté l'organisateur José Azevedo.

Derrière les vedettes, des coureurs de tous âges comme Fred, 76 ans de Luxembourg, Elodie, 29 ans d'Arlon ou Pierre résident au Luxembourg depuis sept ans ont relevé le défi. Déguisé en ours pour Pierre, entre collègues pour Elodie et pour garder la forme pour Fred. L'un des plus âgés de l'épreuve court 100 km par semaine !

Quand les coureurs envahissent @CityLuxembourg avec le @DKVUrbanTrail 2019 3000 coureurs et presque autant de marches d'escaliers. Plus d'infos @lessentiel https://t.co/oOikQh6nyr pic.twitter.com/7ExhaaZd5Q — Nicolas Martin (@ncs_martin) 12 mai 2019

(Nicolas Martin/L'essentiel)