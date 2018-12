Avez-​​vous déjà planté un clou... avec une banane?

C'est ce qui s'appelle en prendre plein les yeux. Ce samedi à la Rockhal, point de concert, mais les Researcher's Days, sorte de portes ouvertes dans le monde scientifique. Rien de pompeux, tout le contraire même. «Ici, pour planter un clou, on n'utilise pas de marteau mais une banane!», la phrase résonne dans le stand de la Biobank of Luxembourg. Le laboratoire de stockage médical a adapté son atelier pour montrer aux plus jeunes les effets de l'azote liquide. Une banane, congelée en quelques secondes à -196 degrés, devient dur comme la roche et permet donc d'enfoncer un clou. Les enfants s'émerveillent.

Un peu plus loin, ils font la queue pour piloter un (petit) drone. Sam et Lucas, 8 et 10 ans, veulent un deuxième tour. «Ils ont adoré, glisse leur maman Nancy. C'est pour cela que nous sommes venus, pour leur faire faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire». Et c'est comme ça d'un atelier à l'autre, avec une diversité déconcertante. Des drones, on passe au fonctionnement du cœur, puis à celui des microbes en manipulant des pipettes... et des Playmobil. Le tout en ayant revêtu une blouse, des gants en plastique et des lunettes comme de vrais chercheurs.

«Les éveiller, les instruire»

Plus de 3 000 visiteurs étaient espérés sur la journée de samedi. Vers 15h, les allées étaient bondées. «Nous sommes venus en famille, le plus petit a deux ans et demi. L'idée c'est de les éveiller, les instruire», se réjouit Claire, Française qui vit au Luxembourg. L'avantage des Researcher's Days, c'est que si les enfants sont généralement acteurs, les grands n'en perdent pas une miette non plus. Comme sur ce stand de l'Université du Luxembourg, où des lunettes à réalité augmentée permettent de se mettre dans la peau d'un robot haut comme trois pommes, tout droit sorti d'un film d'animation.

En tout, les 31 ateliers, menés par 21 institutions de recherche, entreprises et associations du pays, ne désemplissent pas. Le tout dans le sourire et la surprise permanente. «Le but est de prouver que la recherche est cool et amusante», avait glissé Jean-Paul Bertemes, responsable pour la communication scientifique du Fonds national de la recherche (FNR). Visiblement c'est gagné...

(L'essentiel/Nicolas Chauty)