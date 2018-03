Chute de pierres sur la ligne Luxembourg-​​Gouvy

Une chute de pierres est survenue près des voies ferrées, à proximité de Michelau, sur la ligne Luxembourg-Troisvierges-Gouvy, dans la nuit de mercredi à jeudi, ont indiqué les CFL. Si «à aucun moment, cet incident n’a représenté un danger pour l’exploitation ferroviaire sur le tronçon concerné (…) des réparations sont nécessaires».

Ces travaux se dérouleront jeudi, de 20h à vendredi 6h, et à partir de vendredi 20h. Pendant ce temps, le tronçon Kautenbach-Troisvierges sera barré à la circulation. Des bus de substitution seront mis en place entre Kautenbach et Troisvierges ainsi qu’entre Ettelbruck et Gouvy et les trains IC 116 et 118 en provenance de Liers/Liège seront limités à Gouvy.

Ces travaux s’ajoutent à ceux déjà prévus au même endroit à partir de vendredi 22h. Le tronçon Ettelbruck – Diekirch sera également fermé.

(L'essentiel)