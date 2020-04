La reprise des cours inquiète les parents d'élèves

«Bon nombre de parents expriment actuellement des craintes quant à la réouverture progressive des écoles en mai», écrit la Représentation nationale des parents (RNP), entité créée en 2018 pour donner une voix officielle aux parents d'élèves du Luxembourg. Une pétition rejetant le retour à l'école et au lycée en mai a d'ailleurs déjà recueilli plus de 12 000 signatures sur un site Internet dédié aux pétitions, illustrant cette inquiétude.

Pour la RNP, «la question du calendrier de réouverture devrait être entièrement guidée par les études et avis scientifiques en matière sanitaire et sécuritaire, et ne pas être tributaire d'éventuels impératifs économiques, politiques, ou autres. D'ailleurs, la RNP «regrette vivement que le ministère n'ait pas jugé utile de la consulter» alors que «la voix des parents est absolument à prendre en considération dans ce contexte particulier».

«Très difficile à mettre en œuvre»

Lors de son allocution annonçant le début du déconfinement, le Premier ministre avait indiqué s'appuyer sur des experts pour prendre des décisions prudentes. «Nous allons mettre en place un comité que nous allons consulter régulièrement. Il sera composé de huit personnes pour prendre des décisions éthiques, sanitaires, économiques... C'est important d'avoir un tel comité avec lequel nous pouvons avoir un échange et se demander quelle est notre stratégie pour aller de l'avant dans les semaines à venir».

Autre motif d'insatisfaction des parents: la reprise alternée, avec des élèves à l'école une semaine sur deux. «Cette proposition devient très difficile à mettre en œuvre et est compliquée pour les élèves, mais surtout pour les enseignants, les parents, les écoles et les structures d'encadrement». En plus, le système pourrait être «très difficile à gérer pour les parents ayant un emploi et leurs employeurs». La PNR suggère d'organiser les cours, pour tous les niveaux, de 8h à 13h. Ce qui permettrait aux parents de prendre le congé spécial l'après-midi et éviterait aux enfants de manger à l'école, l'idée des lunch box semblant compliquée à mettre en place pour les parents. La RNP suggère aussi que la fréquentation scolaire ne devrait pas être imposés pour les enfants de moins de six ans.

Pour mémoire, les élèves de première et les terminales reviendront en cours dès le 4 mai. Les autres élèves du lycée feront leur rentrée à partir du 11 mai. Les enfants de l'enseignement précoce et fondamental emprunteront à nouveau le chemin de l'école dès le 25 mai.

