Malgré Noël, deux manifs prévues dans la capitale

Pas de trêve de Noël pour les manifestants opposés aux mesures sanitaires, ni pour les forces de l'ordre. Deux nouvelles mobilisations sont prévues ce week-end dans la capitale. Pour ce vendredi 24 décembre, l'heure et le lieu de rassemblement des manifestants ne sont pas clairement définis. Pour le jour de Noël, samedi, les partisans du mouvement qui s'est baptisé «Saturday for Liberty» ont prévu un rassemblement à 14h au Glacis.

Pour encadrer ce rassemblement, un dispositif policier est prévu. «Des congés ont dû être annulés pour permettre la présence d'effectifs en nombre suffisant», indique un policier à L'essentiel. Plus généralement, les forces de l'ordre indiquent que «la police sera de nouveau présente et des mesures similaires à celles du week-end passé seront en place» afin «d'assurer et de garantir la sécurité physique de tout un chacun et de maintenir l'ordre public général», selon la police.

«Unités de maintien de l'ordre prêtes à intervenir»

Ainsi, les manifestants pourront à nouveau protester du Glacis à la place de l'Europe. Même si le zoning n'avait pas franchement été respecté la semaine passée, avec des contestataires qui étaient partis depuis la gare centrale. Pour parer à toute éventualité, «des unités de maintien de l'ordre seront prêtes à intervenir si la situation l'exige». Et de prévenir: «toutes les infractions constatées par nos agents seront poursuivies».

Les autorités avertissent tout de même que la circulation pourrait être perturbée par les manifestations et demande à la population d'appeler, en cas d'urgence ou de danger, le 113.

(mm/jw/L'essentiel)