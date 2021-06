«C'était très long mais le résultat en valait la peine»

Entièrement réaménagée dans le cadre de la construction de la ligne de tram entre la place de l'Étoile et la place de la Gare, la nouvelle place de Paris sera officiellement inaugurée samedi, à Luxembourg-Ville. Ce jeudi, quelques engins et ouvriers procédaient aux dernières finitions, après plus d'un an de travaux. Les commerçants installés sur la place, eux, voient avec satisfaction «le bout du tunnel». «Nous avons perdu environ 30% de notre clientèle durant les travaux car les gens n'arrivaient plus à venir jusque chez nous, explique Chris, assistant-manager du café-bar-restaurant «Paname». Certains ont laissé de mauvais avis sur les plateformes spécialisées mais nous avons malgré tout réussi à garder la "pêche"... et nos clients les plus fidèles».

Aujourd'hui, Chris et la trentaine d'employés de l'établissement attendent avec impatience l'inauguration et se projettent vers l'avenir: «Nous sommes contents de repartir du bon pied. Notre terrasse sera plus belle et plus grande qu'avant et l'accès aux piétons sera plus facile. Nous avons même investi dans du mobilier pour accueillir nos clients dans les meilleures conditions».

«On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs»

À quelques pas de là, le soulagement est également palpable à «L'audiophile», boutique spécialisée dans la vente de chaînes hifi et de téléviseurs dernier cri. «C'était long mais le résultat en valait la peine, lance Frédéric, employé de l'enseigne. Le réaménagement était vraiment nécessaire et ça aura de la "gueule". Ce n'était pas évident de vendre avec tout ce bruit... Ce qui était aussi pénible, c'était de prendre des PV alors qu'on n'avait quasiment aucune solution pour se garer dans le secteur».

«On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, sourit Alcina, employée chez «Mosquito», un magasin de confection et accessoires. Ça a été long, bruyant, j'avais parfois les jambes flageolantes mais c'était nécessaire pour le bien de tous». Si la période des travaux a été difficile financièrement pour le magasin, Alcina voit surtout le résultat final. «La place de Paris a un gros potentiel. C'est comme une grossesse, le plaisir vient après la douleur...».

(pp/L'essentiel)