Un jour férié et une fête pour la fin de la pandémie?

Et si, quand tout ça sera terminé, on décrétait un jour férié et organisait une grande fête nationale pour marquer la fin de la pandémie au Luxembourg? C'est l'idée lancée par une pétition publique ouverte aux signatures depuis samedi et jusqu'au 29 janvier sur le site Internet de la Chambre des députés. «Depuis des mois, nous sommes appelés à protéger la société en réduisant les contacts sociaux», écrit le pétitionnaire.

Une minute de silence à la Saint-Sylvestre?



Une pétition réclamant une minute de silence nationale pendant la nuit de la Saint-Sylvestre pour les victimes du Covid a recueilli 4 975 signatures, atteignant ainsi le quota pour un débat public. Celui-ci sera organisé ce mardi matin.

Une fois que tout ça sera fini, une grande fête nationale permettrait, selon lui «de nous souvenir des défunts de cette longue pandémie, et d'organiser un grand festival social et culturel à travers tout le pays». Le pétitionnaire souligne que les artistes, notamment musicaux, ont particulièrement souffert pendant cette crise. Organiser des événements culturels permettrait de «revaloriser toute la culture luxembourgeoise».

Des invités en plus à Noël?

D'autres pétitions réclament elles plutôt un assouplissement des mesures. L'une réclame une augmentation du nombre d'invités possibles pour les 24 et 25 décembre, l'autre un couvre-feu retardé pour la nuit de Noël et du Nouvel an. Même si elles recueillent les 4 500 signatures requises pour un débat public, les chances pour le gouvernement accepte sont toutefois minces, vu le niveau actuel de circulation du virus.

Enfin, deux pétitions qui ne concernent pas le Covid sont aussi en ligne depuis samedi. La suppression des radars fixes est demandée, avec à la place la multiplication des équipes de police pour faire les contrôles. La dernière pétition demande que la priorité dans les files d'attente soit accordée aux personnes âgées, handicapées, aux femmes enceintes ou ayant un bébé. Histoire d'inscrire dans la loi des règles élémentaires de savoir-vivre...

(jw/L'essentiel)