Le glyphosate va totalement disparaître du pays

Le glyphosate est devenu le pesticide controversé le plus connu du grand public, ces derniers mois. Jugé dangereux et polluant par plusieurs pays, son utilisation doit disparaître et le Luxembourg a confirmé jeudi qu’il prenait les mesures nécessaires. «L’utilisation du glyphosate au Luxembourg sera interdite à partir du 1er janvier 2021, pour tous les secteurs agricoles et le privé», a glissé le ministre de l’Agriculture, Romain Schneider. Le Grand-Duché est l’un des premiers à enclencher cette marche en avant en Europe.

Il faut dire que le glyphosate avait réussi à se faire une place. Jusqu’à 13,6 tonnes par an ont été répandues par l’agriculture sur les terres du Luxembourg. Pourtant, Romain Schneider laisse entendre que l’interdiction du produit est plutôt bien acceptée par les professionnels. Sur le millier d’exploitations agricoles qui restent dans le pays, «60%» auraient même déjà enclenché la transition, sans attendre l’interdiction au 1er janvier prochain. Les viticulteurs de la Moselle ont aussi, d’ores et déjà, annoncé que la production 2020 se ferait sans glyphosate.

En contrepartie, une prime supplémentaire annuelle sera accordée aux exploitants: 30 euros par hectare pour les agriculteurs, 50 pour les viticulteurs et 100 pour les producteurs de fruits. Ces montants sont accordés pour 2020 et seront diminués mais maintenus à partir de 2021, et au delà. Évidemment des contrôles et sanctions sont prévus après l’entrée en vigueur du nouveau règlement.

«L’interdiction impliquera de nouvelles méthodes de production», ajoute Romain Schneider, qui promet d’accompagner les exploitants mais aussi les producteurs de pesticides dans cette transition. Les stocks de glyphosate pourront encore être écoulés d’ici au 30 juin 2020. Rappelons que le gouvernement luxembourgeois prévoit, plus que le glyphosate, une réduction de moitié des pesticides avant 2030.

