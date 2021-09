«Nous aurons besoin de plus de saisonniers»

«Je table sur une perte globale de 30 à 50%», regrette Joé Beissel, viticulteur à Bous. C’est que le mildiou, cette maladie causée par un champignon, et qui prolifère avec l’humidité, a bien profité de l’été pluvieux pour s’attaquer aux feuilles et aux raisins du vignoble mosellan. Globalement, si l’on observe une différence entre le nord (Grevenmacher, Wormeldange), aux sols plus argileux et qui drainent moins facilement l’eau de pluie, et le sud (Remich, Remerschen, Schengen), moins touché grâce à une présence de calcaire, «on estime à environ 10% de l’ensemble du vignoble qui serait touché», estime Erny Schumacher, président des vignerons indépendants.

Mais ce mildiou engendre «beaucoup de pression chez les exploitants», ajoute Henri Ruppert, viticulteur à Schengen. Impacté lui aussi, mais «sans pouvoir estimer à ce stade dans quelle mesure», le domaine Aly Duhr, à Wormeldange, prévoit «plus de monde pour faire les vendanges», qui restent programmées pour la dernière semaine de septembre, «aux alentours du 26 ou du 27». L’explication réside dans le fait que «la collecte sera plus minutieuse: il faudra couper deux fois dans le raisin pour effectuer un tri efficace et rigoureux entre les raisins pourris et sains. Le travail ne durera pas nécessairement plus longtemps, mais il sera plus intensif au niveau du personnel. Concrètement, de 15 à 20 saisonniers habituellement, on passera à une trentaine».

«Moins il y a de volume, plus la qualité augmente»

Le son de cloche est identique du côté de la maison viticole Schmit-Fohl, à Wormeldange également, qui «enrôlera sans doute deux ou trois personnes en plus de la dizaine habituelle». En tout, ce sont quelque «800 à 1 000 travailleurs saisonniers qui participent aux vendanges au Luxembourg chaque année», selon Erny Schumacher. Qu’ils soient très touchés ou moins par le mildiou, et malgré «une année assez difficile sur le plan de la météo», les viticulteurs tablent sur une bonne qualité du millésime à venir.

«Une règle générale dans la vigne veut que moins il y a de volume, plus la qualité augmente», note Joé Beissel. Du côté du domaine Aly Duhr, on avance que «ce sera un millésime moins alcoolisé qu’en 2018, 2019 ou 2020. On n’atteindra plus des taux de 14, 15°, mais on en revient à 12, 12,5° d’alcool. C’est ce qu’on appelle un millésime plus froid, assez vite prêt à boire, mais avec un grand potentiel». Bref, de l’avis unanime, la qualité ne s’en trouvera pas altérée.

Reste néanmoins encore une toute dernière condition, afin que la récolte reste optimale: «Il ne faut plus qu’il y ait de pluie d’ici les vendanges», clament en chœur les vignerons. Et «si le temps est globalement ensoleillé d’ici la fin septembre, ce sera parfait». Acceptons-en l’augure…

(L'essentiel/Jean-François Colin)