Lundi, Gills recevait un appel de l'Hôpital Kirchberg. Atteinte d'un cancer, on lui annonçait qu'elle pourrait recevoir vendredi son vaccin contre le Covid-19, en principe celui d'AstraZeneca. Sauf que le jour même, ce vaccin était suspendu par mesure de précaution dans l'attente d'analyses, après des cas de thrombose.

«J'ai quatre enfants, dont trois adolescents au lycée, terrifiés à l'idée de me transmettre le Covid. J'adorerais recevoir le vaccin AstraZeneca. Je le veux aussi vite que possible. Je préfère prendre le risque minimal, le Covid serait bien plus dangereux pour moi», confiait mardi la Walferdangeoise, employée de Luxembourg for Finance. Sur notre site toutefois, d'autres disaient leur inquiétude parfois après avoir reçu la première dose.

À ce jour, 8 106 doses d’AstraZeneca ont été injectées au pays. Faudra-t-il s'en passer à l'avenir? L'Agence européenne des médicaments (EMA) doit répondre jeudi et orienter les politiques nationales. Mardi déjà, elle se disait «fermement convaincue» des bénéfices du vaccin AstraZeneca. Un retrait du deuxième vaccin le plus commandé et administré au Grand-Duché transformerait la «stratégie vaccinale», admettait le ministère de la Santé. Ce dernier rappelait toutefois que la suspension n'était qu'«une mesure de précaution» et qu'aucun rendez-vous de vaccination avec AstraZeneca n'était prévu avant vendredi.

«Un argument en faveur de la vaccination»

Le ministère se félicitait par ailleurs d'une adhésion entre 74 et 75% aux invitations lors de la deuxième phase (plus de 75 ans). «Une personne a le choix de refuser la seconde dose», rappelait le Pr Claude Muller du Luxembourg Institute of Health. Mais sans, la protection est moins forte et moins longue». Le virologue ajoutait que «d'un point de vue immunologique, recevoir une seconde dose d'un autre vaccin ne pose pas de problème».

Pour lui, faire «sans AstraZeneca serait dramatique et incompréhensible. Le taux de mortalité et les dégâts seraient plus forts en arrêtant la vaccination vu l'incidence faible de ces réactions dont le lien avec la vaccination n'a même pas été établi».

L'atmosphère et la situation de crise jouent beaucoup, estime-t-il. «Si certaines critiques de la vaccination utilisent la suspension pour la dénigrer, une telle décision devrait avoir l'effet inverse. Même avec une incidence aussi faible, on prend de telles précautions. Cette surveillance devrait être un argument en faveur de la vaccination».

(Nicolas Martin/L'essentiel)