Un passant passé à tabac après une tentative de vol

Une personne a été victime d'un violente agression, à proximité de la gare de Pétange, mercredi vers 19h35. Alors qu'elle traversait le passage sous-terrain au niveau de la gare, la victime a été prise à partie par un voleur. Ce dernier a d'abord essayé de lui dérober ses affaires avant de lui porter des coups sur la tête et sur le dos à l'aide d'une matraque. Le malfrat s'est ensuite enfui vers le parking.

Un appel à témoins a été lancé pour retrouver l'agresseur. D'après la description de la police, l'homme parlait luxembourgeois. Athlétique, il mesure entre 1,75m et 1,80m. Il était vêtu d'une doudoune noire et d'un pantalon de jogging noir. Il portait également un chapeau Lacoste noir et se couvrait le visage d'un tissu de la même couleur.

La police de Differdange recueillera toute information utile permettant d'identifier l'agresseur. Les témoins peuvent la contacter en appelant le 24453-1000.

(L'essentiel)