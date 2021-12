Vers une quatrième dose pour certaines personnes

Le Chili à partir de février, Israël pour le personnel soignant et les plus de 60 ans, plusieurs pays envisagent déjà une quatrième dose de vaccin pour une large partie de la population. L'objectif? Contenir la propagation du variant Omicron. Alors que 179 819 personnes ont déjà reçu une troisième dose au Luxembourg, les autorités pourraient-elles suivre ce modèle? Pas pour l'instant, a répondu le Premier ministre Xavier Bettel: « Il est trop tôt pour se prononcer sur la question. Que les non-vaccinés fassent déjà leur première injection», avait-il répondu lors de la conférence de presse de mercredi.

Pas de généralisation en vue donc, mais quelques résidents à risques devraient tout de même être concernés par cette dose complémentaire pour plus de sécurité. «Cela peut avoir du sens pour les personnes greffées par exemple, mais les cas sont très peu nombreux. Nous sommes en contact régulier avec les médecins spécialistes qui assurent le suivi», avait répondu Jean-Claude Schmit. Concernant les patients immunodéprimés, le directeur de la Santé a souligné les cas particuliers de personnes «qui ne réagissent pas au vaccin». Pour elles, une accumulation de doses n'aurait pas véritablement d'effets, assure-t-il.

Si le Luxembourg se veut donc réservé sur cette quatrième dose, y compris pour les personnes les plus vulnérables, certains de nos voisins ont décidé d'accélérer sur la question, et ce depuis plusieurs semaines. C'est notamment le cas de la France: «Un test sérologique a été effectué pour 380 patients. 280 d'entre eux avaient besoin d'une quatrième dose pour plus de protection. Presque tous ont accepté», expliquaient ainsi les autorités de santé du département frontalier de la Moselle, à la mi-novembre. Sont concernés par cette dose complémentaire, les personnes immunodéprimées, les patients dialysés ou ceux qui sont atteints d'un cancer.

(Thomas Holzer/L'essentiel)