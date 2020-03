Diekirch attend toujours son contournement

Lancé en 2018 et prévu pour cette année, le projet de faire baisser le trafic routier, à Diekirch, mettra plus de temps que prévu. Pour rappel, la construction d'une liaison entre la caserne Grand-Duc Jean à Fridhaff est programmée.

L'étude relative à la circulation dans le centre-ville, lancée à l'époque par le ministère du Développement durable et des Infrastructures et la commune, «a connu des retards», indique François Bausch, le ministre de la Mobilité et des Travaux Publics, en réponse à une question parlementaire posée par le député LSAP Claude Haagen.

Alors que des données avaient été récoltés entre le 10 janvier et le 9 juillet 2018, «les différentes conclusions et propositions intermédiaires sont toujours d'actualité (...) et la finalisation de l'évaluation des résultats de l'étude est prévue pour la fin du premier trimestre de l'année courante», poursuit le ministre. Il faudra donc patienter avant le début des travaux.

(ol/L'essentiel)