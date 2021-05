Le pass sanitaire réclamé à l'entrée des bars et restos?

Mi juin, le Luxembourg lancera son propre «pass sanitaire», outil numérique censé accélérer le retour à la vie normale avec davantage de possibilités offertes aux personnes vaccinées. Sur la table depuis plusieurs semaines, développée en parallèle d'un certificat européen, l'idée suscitait déjà l’adhésion au niveau politique, malgré quelques précautions d'usage.

«Le pass sanitaire au bureau? C'est non»



Parmi les partis les plus critiques, les Pirates craignent «un outil de ségrégation sociale en raison du prix des tests». Sven Clement avance l'exemple d'une famille dont les membres n'ont pas encore pu être vaccinés. Pas opposé sur le principe «car il faut être réaliste», le Parti pirate est en revanche opposé aux entrées sous conditions au Luxembourg: «Le pass pour aller assister à un événement, pour aller au restaurant ou même au bureau, c'est non». «Une barrière pour les migrants»



Déi Lénk se dit sceptique sur la mise en œuvre du nouveau système avec le risque de favoriser «une discrimination entre vaccinés et non vaccinés, notamment les jeunes», avance la députée Nathalie Oberweis. Le parti de gauche s'inquiète aussi d'une nouvelle «barrière pour les migrants».

«Oui, car cela doit permettre de rendre le plus de libertés possibles. Mais il faudra faire attention à ne pas défavoriser ceux qui n'ont pas pu, voire ceux qui ne veulent pas se faire vacciner», avertit Claude Wiseler, député et président du CSV. Même du côté de la majorité, le député Marc Hansen (Déi Gréng) soulignait l'importance «de ne pas créer une fracture dans la société» tout en effectuant un constat inévitable: «Peut-on encore priver de droits fondamentaux des personnes qui ne risquent presque plus rien en étant vacciné?».

Sur cette question éminemment politique, Mars Di Bartolomeo (LSAP) estime que les avis du comité d'éthique et de la CCDH (Commission consultative des droits de l'homme du Grand-Duché de Luxembourg) devront être pris en compte. «Le pass sanitaire doit donner plus de libertés, mais il doit être bien encadré et non discriminatoire».

«Avant tout la liberté de voyager»

Du côté des professionnels, la perspective est avant tout pratique. Si l'UCVL (Union Commerciale de la Ville de Luxembourg) «n'a pas souhaité émettre d'avis car rien n'est encore clair au niveau européen», François Koepp imagine déjà un système «qui va nous simplifier la vie, permettre la réouverture des lieux de vie nocturne et surtout faire revenir les clients de l'étranger».

Le pass sanitaire sera-t-il réclamé à l'entrée des établissements? Le gouvernement l'envisage pour l'intérieur, mais le secrétaire général de l'Horesca ne croit pas à des contrôles systématiques à l'entrée des cafés et restaurants à long terme. «J'espère qu'ils seront bientôt levés, nous ne sommes pas des policiers. Cela concernera avant tout la liberté de voyager».

À ce propos justement, la compagnie aérienne luxembourgeoise Luxair indiquait récemment «attendre avec impatience les directives et instructions» et «espérer que cet outil soit mis en place rapidement», afin de «donner plus de liberté aux clients et de faciliter la circulation».

(Thomas Holzer/L'essentiel)