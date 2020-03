Les travailleurs vont devoir s'adapter au virus

Avec la pandémie du coronavirus, l'obtention d'un congé pour raisons familiales à été grandement facilitée afin de limiter au maximum les déplacements. Le gouvernement a toutefois lancé un appel à la modération et a demandé aux travailleurs de s'arranger d'abord autrement.

Sont concernés, les parents affiliés à la sécurité sociale et ayant des enfants de moins de 13 ans qui ne sont plus pris en charge avec la fermeture des structures d'accueil et écoles. Deux parents ne peuvent pas le prendre en même temps, sauf s'ils alternent les jours. Le congé peut donc être fractionné. Il ne faut pas de certificat médical pour le demander, il suffit de télécharger le formulaire sur le site internet du gouvernement, de le remplir et de l'envoyer au patron et la CNS.

Protection contre le licenciement

Les employeurs ne peuvent pas forcer leurs salariés à prendre congé ou à épuiser leur compte-épargne temps. Il ne peut pas non plus décider de mettre un salarié en quarantaine. S'il décide une dispense de travail, il le doit le signifier aux salariés et continuer à verser leur salaire. Un employeur peut refuser l'accès à l'entreprise à un salarié s'il a des craintes fondées de risque de contamination.

Les travailleurs frontaliers mis en quarantaine sont protégés contre le licenciement, leur attestation d'incapacité de travail sera acceptées par la CNS au Grand-Duché. Toutes les informations se trouvent sur le site gouvernement.lu.

(Maurice Magar/L'essentiel)