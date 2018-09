Elle prend la fuite lors d'un test d'alcoolémie

À l'occasion d'un test d'alcoolémie effectué jeudi soir, à Heisdorf, la police grand-ducale a eu la surprise de voir une voiture faire demi-tour peu avant le point de contrôle. Elle a ensuite pris la fuite à grande vitesse en direction de Walferdange.

S'en est suivie une course poursuite par la police, gyrophares et sirènes allumés, à travers plusieurs quartiers résidentiels de Heisdorf, Walferdange, Steinsel et Müllendorf. La conductrice a tellement mis les gaz que les policiers ont perdu de vue son véhicule. Grâce à l'observation d'un passant, ils ont fini par retrouver sa trace dans un quartier résidentiel. Mais la conductrice avait disparu.

Finalement, la propriétaire du véhicule s'est rendue une heure plus tard. Elle a indiqué à la police avoir paniqué juste avant le point de contrôle car elle n'avait pas son permis de conduire sur elle et que les pneus de sa voiture étaient lisses. Elle a tout de même subi un test d'alcoolémie et de drogue. Même si ce dernier s'est avéré négatif, la conductrice a reçu un procès-verbal.

(L'essentiel)