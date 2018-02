Un nouvel arsenal dans la lutte contre le terrorisme?

Durée de la garde à vue, perquisitions, conditions de mise sur écoute... Le Luxembourg cherche à se doter d'outils pour la lutte contre le terrorisme. Félix Braz, ministre de la Justice, a présenté ce mercredi aux députés une quatrième série d'amendements gouvernementaux précisant le projet de loi adaptant la procédure pénale aux besoins liés aux cas de menace terroriste (actuellement le Luxembourg est au niveau 2) ou de crimes et délits contre la sûreté de l'État. Mais «le texte est tellement sensible que des restrictions strictes et très précises sont nécessaires», a expliqué Félix Braz.

La dernière version du texte est donc inspirée par plusieurs avis, à savoir celui du Conseil d'État, de la Commission nationale de la protection des données (CNPF) et de la Commission consultative des droits de l’homme (CCDH).

Volonté d'autoriser les perquisitions à toute heure

Le projet de loi prévoit la possibilité de sonoriser des lieux ou de capter des images et d’installer des dispositifs techniques en fonction. Il envisage aussi de surveiller toutes les formes de communication par la captation des données informatiques, ce qui correspondrait à une saisie de l’ordinateur sans que la personne concernée ne s’en rende compte.

Le texte vise aussi à prolonger dans des cas exceptionnels et sur ordonnance du juge d’instruction la durée de la garde à vue de 24 heures à un maximum de 48 heures, et à autoriser les perquisitions à toute heure (elles sont aujourd'hui interdites entre 20h et 6h30). Enfin, il prévoit d'autoriser les enquête sous pseudonyme, permettant à la police de prendre un faux nom dans le cadre de communications électroniques, et le fait de contraindre un opérateur de télécommunications d'identifier un abonné. Selon nos informations, le texte devrait être voté avant l'été.

(L'essentiel)