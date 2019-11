Avec 2000m2, «il y en a assez pour tout le monde»

Le 3 octobre 2018, la ministre de l'Environnement Carole Dieschbourg a officiellement lancé le projet «2000m² pour notre alimentation - promouvoir une culture agricole et alimentaire durable au Luxembourg». Une expérience menée par Weltacker Berlin sur une surface de 2000 mètres carrés à la Haus von der Natur à Kockelscheuer, le projet démontre la possibilité que les gens soient nourris seulement sur cette zone limitée pendant plus d'un an. Lundi, Benedikt Härlin de Weltacker Berlin et Carole Dieschbourg, ministre de l'Environnement et des experts en agriculture (biologique), nutrition et science ont discuté de l'avancement du projet à l'hôtel Parc Bellevue.

Benedikt Härlin a commencé par rappeler l'idée de base du projet: «Si vous divisez 1,5 milliard d'hectares de terres arables dans le monde par 7,5 milliards d'habitants, cela fait 2000 mètres carrés par personne». «Combien d'animaux pouvons-nous nourrir sur cette terre arable? Deux porcs peuvent être amenés au poids d'abattage avec le rendement de cette zone», explique-t-il. Dans ce contexte, il souligne que plus de 10% de la population mondiale est encore affamée et que ce chiffre augmente à nouveau depuis trois ans. «C'est une honte», dit Härlin, dont le projet est maintenant en cours dans plusieurs pays, car «il y en a assez pour tout le monde».

Lien essentiel avec l'agriculture

Sabine Keßler, spécialiste de l'environnement à l'Institut d'agriculture biologique, dirige le projet à Luxembourg. L'experte affirme que la superficie nécessaire à l'élevage n'est pas aussi problématique qu'on le présente souvent. Même les végétaliens ont besoin de pâturages supplémentaires pour l'engrais vert, qui serait autrement occupé par le bétail.

La ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg, a fait l'éloge du projet et de l'ensemble de la discussion: «Malgré des points de vue différents, nous avons un objectif commun en tête. Le gouvernement soutient donc des démarches telles que le projet "2000m² pour notre alimentation". Nous devons reconnaître que la sécurité alimentaire est notre problème commun et qu'elle fait l'objet de travaux à tous les niveaux», conclut-elle.

(dm/L'essentiel)