Deux collisions ont fait un blessé chacune

Les secours ont dû intervenir sur deux accidents dans la soirée de vendredi et dans la nuit, indique samedi matin le Corps grand-ducal d'incendie et secours. Le premier s'est déroulé vers 19h30 sur le CR306 entre Vichten et Grosbous. Pour des raisons encore inconnues, une voiture est sortie de la route et a percuté un arbre. Le Samu, les pompiers de Vichten et Bissen et des secouristes d'Ettelbruck sont venus au secours du blessé, dont l'état n'est pas précisé.

Plus tard dans la nuit, peu après minuit, un autre accident s'est produit rue de Munsbach, à Niederanven. Une voiture est entré en collision avec un camion. Le Samu est aussi intervenu, de même que des secours de Luxembourg et Niederanven, pour prendre la personne blessée en charge.

(L'essentiel)