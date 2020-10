La psychiatrie sur le point de s'effondrer?

La psychiatrie au Luxembourg fait face à «une crise majeure», alerte la Société luxembourgeoise de psychiatrie, pédopsychiatrie et psychothérapie (SLPPP) à l'occasion de la journée mondiale de la santé mentale, ce samedi. La SLPPP attire l'attention sur «la pénurie de plus en plus inquiétante des médecins spécialistes en psychiatrie, psychiatrie infantile et en neuropsychiatrie» au Luxembourg.

Et dans les hôpitaux, la situation est «dramatique». «Un effondrement du bon fonctionnement des services de psychiatrie est prévisible dans les mois à venir». D'après la SLPPP, quatre psychiatres libéraux ont mis fin à leurs activités en hôpital ces derniers mois et cinq postes d'assitants en psychiatrie sont vacants, faute de candidats. Le système de garde psychiatrique continue à fonctionner seulement grâce aux psy qui restent en activité alors qu'ils ont dépassé l'âge auquel c'est obligatoire. Dans un des 4 hôpitaux généraux du pays, la moitié des psychiatres ont plus de 60 ans. Dans un autre, 60% ont plus de 55 ans, déplore la SLPPP. Ils «sont pourtant des acteurs centraux dans la prise en charge des personnes atteintes de troubles psychiques».

10 permanences de 24 heures par mois

Cette pénurie est due à plusieurs facteurs, selon la SLPPP, qui reconnaît que si «la profession de psychiatre est un métier passionnant», il est «moins prisé que d'autres spécialités médicales». Qui plus est, «la pénibilité du travail du psychiatre au sein d'un hôpital est flagrante. Certains collègues sont contraints d'assurer pour les patients jusqu'à 10 permanences de 24 heures non rémunérées par mois». Et ça en plus de leur travail habituel. De plus, dénonce la Société, les tarifs sont «particulièrement défavorables» pour les professionnels et «ne reconnaissent pas à leur juste valeur le temps passé avec le patient». Résultat: la psychiatrie est aussi menacée hors des hôpitaux et dans le secteur ambulatoire.

«Les troubles psychiatriques et les problèmes de santé mentale sont pourtant un enjeu de santé publique majeur de notre société» et les personnes concernées «méritent toute notre attention». La SLPPP appelle à une action concertée et urgente des autorités et des acteurs du terrain. «Les mesures devront porter notamment sur les conditions de travail et de rémunération de notre profession», plaident les psychiatres. Qui réclament aussi qu'«une formation de troisième cycle pour nos spécialités soit mise en place» au plus vite, en collaboration avec l'Uni. «La SLPPP invite avec insistance les autorités à relever ce défi. Il n'y a pas de santé sans santé mentale!»

(jw/L'essentiel)