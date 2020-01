Les «Sardines» italiennes déferlent sur le Luxembourg

Né en novembre à Bologne, d'où il s'est répandu dans toute l'Italie, le mouvement spontané des «Sardines» «contre le populisme et le racisme anti-immigrés» sort des frontières de la Botte. Ce dimanche, des rassemblements sont prévus à Barcelone, Munich et... Luxembourg. «Un morceau d'Italie se trouve aussi au Luxembourg», souligne Roberto Serra, un des initiateurs de l'événement grand-ducal. «Avec un autre copain, Antonio Libonati, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose».

Le mouvement est né en réponse à la politique de Matteo Salvini, ex-ministre de l'Intérieur et dont le parti d'extrême droite est en lice pour remporter des élections régionales en Émilie-Romagne, le 26 janvier. «On ne doit pas accepter cette dérive culturelle et morale de ce pays (l'Italie), où l'immigré est le bouc-émissaire», proteste Roberto Serra, Italien installé au Luxembourg depuis 19 ans. «Nous devons dire au monde qu'il y a une autre Italie, qui veut une autre politique. Tout n'est pas la faute de l'immigré. Pour nous, l'ennemi, c'est ceux qui ne respectent pas la constitution, c'est la criminalité, le populisme...»

«Bella ciao»

Comme en Italie, les Italiens du Luxembourg, et les autres, sont invités place Clairefontaine à Luxembourg-Ville ce dimanche, 14h, équipés d'une sardine. Le symbole a été choisi «parce que l'idée d'origine était de se blottir comme des sardines. Les sardines se serrent les unes contre les autres pour remplir l'espace et exprimer leur opposition à la haine et à la violence propagées par les médias sociaux». L'idée, c'est aussi de venir sans aucun symbole rattaché à un parti politique. «Chacun vient avec sa conscience contre Salvini, qui a empoisonné la vie politique de notre pays», mais aussi avec un message de paix, «la guerre n'étant pas la solution aux problèmes».

Si la manifestation se veut silencieuse «comme les sardines», elle sera aussi rythmée par de la musique, les manifestants italiens ayant l'habitude d'entonner le chant militant «Bella Ciao», à chaque rassemblement. Des lectures d'articles de la constitution italienne sont aussi prévues.

(jw/L'essentiel)