Il sera difficile de rouler dans la capitale ce lundi

Le trafic dans la capitale sera perturbé ce lundi, en raison d'une cérémonie commémorative au cimetière militaire américain de Hamm, à l'occasion du 75e anniversaire du début de la bataille des Ardennes. L'événement débutera à 15h30.

Dans ce contexte, les routes d'accès au cimetière militaire américain à Hamm (Allée D.D. Eisenhower et Val du Scheid) seront fermées aux véhicules et piétons. Le parking près du cimetière ne sera pas non plus accessible.

En outre, étant donné que la plupart des délégations prendra le départ depuis Bastogne (Belgique), où se déroulera une autre cérémonie durant la matinée, pour se rendre à Hamm, des cortèges motorisés traverseront le pays. Les itinéraires ne sont pas fermés à la circulation. Cependant il faut s'attendre à des perturbations du trafic entre Hamm et le rond-point Robert Schaffner (Irrgarten) entre 14h et 15h30, et entre Hamm et le centre-ville entre 16h et 17h15.

(L'essentiel)