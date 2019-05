Une grande poussée d'énergie pour le solaire

«Grâce au nouveau règlement en vigueur, le prix de rachat de l'énergie photovoltaïque augmente. Ce qui veut dire qu'investir dans le solaire est non seulement bon pour le climat mais ça vous donne un meilleur rendement financier que si vous laissiez votre argent sur un compte à la banque», illustrait ce mardi, Claude Turmes, le ministre de l'Énergie, lors de la présentation du nouveau régime d'aides en matière de photovoltaïque.

À titre d'exemple hypothétique, avancé par le ministère, un ménage investit entre 10 500 et 14 000 euros pour une installation photovoltaïque d'une puissance de 7 kWc pour sa maison. Sa production d'électricité annuelle est de 6 400 kWh. Il récupère désormais 0,165 euro par kWh injecté dans le réseau, soit un revenu par an de 1 056 euros. Et reçoit également une subvention PRIMe House oscillant entre 1 743 et 2 324 euros. Il lui faudra entre 8,3 et 11 ans pour amortir son investissement.

Nouvelle catégorie

C'est pour les particuliers que le tarif de rachat a été augmenté de la manière la plus substantielle. Pour les installations de petite puissance (moins de 10 kWc) la hausse est de 36%. Les ménages gagnent ainsi 165 euros par MWh injecté. Pour les installations entre 10 kWc et 30, la hausse est de 28%, ce qui correspond à 155 euros par MWh. Désormais, pour les propriétaires d'installations de moins de 30 kWc, les tarifs peuvent également être cumulés avec les subsides PRIMe House. Pour ce qui est des coopératives, les tarifs ont pris 11 et 12%. Et une nouvelle catégorie pour les très grandes installations a été introduite.

Les règles d'installations ont également été simplifiées. Chaque toiture peut en accueillir une. Et un point de raccordement n'est plus limité à l'accueil d'une seule installation.

Claude Turmes, le ministre de l'Énergie, au micro «L'essentiel Radio» de Severine Goffin:

(Séverine Goffin/L'essentiel)