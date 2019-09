Arhs quitte Bertrange et voit plus grand à Belval

Arhs Group est né en 2003 au Luxembourg et n’a cessé de grandir au cours des seize dernières années. Leader du marché de la gestion de projets et de systèmes informatiques complexes, il réunit aujourd’hui une dizaine d’entités avec un ancrage au Grand-Duché, en Belgique, en Italie, en Grèce et en France. Soit «plus de 1 400 collaborateurs» contre... 13 à la création du groupe.

Au Luxembourg, Arhs Group compte environ 900 personnes qui disposent depuis cet été d’un nouvel environnement de travail à Belval. Fini les bureaux à Bertrange, place à un siège ultramoderne de 14 000 m² et huit étages. Le bâtiment NAOS, inauguré vendredi et partie prenante de l’expansion de Belval, à deux pas de l’Uni, accueille des bureaux mais aussi un auditorium de 300 places, une terrasse de 200 m², un parking de 155 places et des restaurants. Un marqueur fort pour «l’image de marque» de la société, explique Jourdan Serderidis, CEO et fondateur du groupe.

5 000 consultants en 2025?

«Nous mettons à disposition des services de développement logiciel, de confiance numérique, de développement mobile...», précise M. Serderidis. Arhs Group compte plus de 200 clients dont des Institutions européennes, des banques ou des fournisseurs télécom. La dématérialisation des services des douanes luxembourgeoises lui a également été confiée par le Centre des Technologies de l’État.

En 2018, Arhs Group a enregistré un chiffre d’affaires record de 108 millions d’euros et une croissance annuelle de 23%. Il était de 16,5 millions d’euros en 2008. L’objectif étant d’atteindre 5 000 consultants et 500 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025. Si c’est le cas, le bâtiment NAOS sera peut-être déjà... trop petit!

(Nicolas Chauty/L'essentiel)